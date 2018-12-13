Во Владимирской области сорвано поручение президента по Струнинской больнице

Во Владимирской области сорвали поручение президента, которое касалось ремонта и переоснащения крупной больницы в городе Струнино. О проблеме местные жители рассказали Владимиру Путину в ходе "Прямой линии". Глава государства поручил привести здание в порядок и закупить современное оборудование. И вот за две недели до предполагаемой сдачи объекта выяснилось, что больница на грани закрытия, областные власти о ее будущем говорить не хотят, а губернатор вообще скрывается от корреспондента ВГТРК.

Хотя официально больницу в Струнино, обслуживающую полуторасоттысячное население нескольких районов, никто не закрывал, ее работа парализована. Палаты пусты, пациентов не принимают.

"Будет нам хана, куда ехать?! В Александрове не принимают, по месту прописки выгоняют!" — говорит Авастан Аврумян.

Врачей и медсестер под страхом увольнения заставляют писать заявления о переводе.

"В пятницу вечером они мне сказали, что надо найти другую работу", — говорит медсестра психиатрического отделения Струнинской районной больницы Елена Куликова.

"Нам было озвучено, что дерматология, которая отремонтировалась, не будет открыта в городе Струнино. Я считаю, что они мстят за то, что мы вышли на "Прямую линию" к президенту", — говорит председатель вневедомственной комиссии по здравоохранению г. Струнино Ирина Бандалак.

Именно на закрытие отделений дерматологии и психиатрии жители Струнина пожаловались президенту в ходе "Прямой линии" в июне. Дело в том, что к тому времени больница уже лишилась роддома, детского, туберкулезного отделений, хирургии, прачечной и даже пищеблока.

Владимир Путин поручил администрации Владимирской области отремонтировать и оснастить больницу по последнему слову техники. О выполнении отчитаться 31 декабря. Но воз и ныне там.

- Вот, видите: здание совершенно пустое, оборудования нет, поэтому и лицензирование не проводится.

"Я считаю, что это полный саботаж! Что от больницы остается? Ничего! Расформировывать нужно будет больницу и все", — говорит бывший главный врач Струнинской районной больницы Олег Аристархов.

Активисты в Струнине считают, что тут не обошлось без финансовых нарушений.

"69 миллионов выделила Орлова, бывший губернатор, тоже нам все это подтвердила. Вот где эти деньги?!" — возмущена член вневедомственной комиссии по здравоохранению г. Струнино Татьяна Шмигановская.

Но медицинское начальство на подобные вопросы отвечать отказывается.

- Может, проясните судьбу дерматологического и психиатрического отделений? Что с ними будет? В Струнинской больнице?

- Без комментариев! Я ухожу!

"Мы прекрасно понимаем, что к концу 2018 года поручение президента выполнено не будет", — говорит депутат Законодательного собрания Владимирской области Наталья Пронина.

Подозрения о том, что что-то пошло не так, возникли у комиссии по спасению больницы в Струнине еще в октябре после того, как новый губернатор Владимир Сипягин намекнул, что он лично ничего и никому не обещал.

"О том, что обещала бывший губернатор Владимирской области Светлана Юрьевна Орлова, я вам предлагаю спросить у нее!" — заявил он тогда.

Увы, это был наш последний разговор с главой области.

Целую неделю мы честно пытались получить комментарий о том, что происходит, у губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, и раз за разом его помощники переносили встречу. Наконец мы получили официальное письмо о том, что интервью состоится сегодня в шесть часов вечера в здании администрации. Однако, похоже, нас и на этот раз обманули.

Вместо губернатора где-то между гардеробом и туалетом администрации нас встречает его заместитель, назначенная на должность три дня назад.

- Почему до сих пор не сертифицированы, не оснащены и не открыты психиатрическое и дерматологическое отделения?

"Весь объем медицинских услуг оказывается в соответствии с нормативами здравоохранения", — говорит врио первого заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова.

"В больницу приходишь — говорят, что нет лекарств, просят, чтобы покупали за свой счет лекарства", — говорит Александр Лихоборов.

"Врач выписал, я пошел в аптеку и купил "Редуксин", — говорит пациент Василий Максимин.

Однако в конце концов чиновница была вынуждена признать, что выполнение поручений президента окончательно и бесповоротно сорвано. Работы не выполнены и наполовину, о чем Сипягин якобы уже пишет письмо министру здравоохранения.

"И ходатайствует о переносе сроков полного исполнения по ремонту зданий на 2019 год", — говорит Марина Чекунова.

- То есть, к 31 декабря вы не отчитаетесь ни о чем?

- Спасибо большое, до свидания! Все комментарии — в письменном виде!

Сам же губернатор Владимир Сипягин — человек, несущий персональную ответственность и за исполнение поручений президента, и за судьбу больницы в Струнине, — от федерального телеканала, похоже, попросту прячется.