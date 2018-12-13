Год театра: Путин дал старт театральному марафону

Старт Году театра в России дал Владимир Путин. В Ярославле, где и зародился первый русский публичный драматический театр, президент встретился с ведущими деятелями искусства.

Звездный состав. За одним столом собрались самые знаменитые театральные деятели страны: артисты, режиссеры, художественные руководители. Встреча с президентом проходит не зря в репетиционном зале — собравшиеся вместе пробуют новый формат.

— Плохо слышно, да?

Большой разговор о перспективах отрасли. В будущем 2019 году в России пройдет театральная олимпиада — масштабный международный фестиваль, в котором примут участие пять тысяч отечественных и три тысячи зарубежных артистов.

"Многие коллективы иностранные с огромным удовольствием едут к нам. Некоторые даже перенесли свои контракты на поздний срок, для того, чтобы приехать", — подчеркивает художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.

"В том, что к нам и к вам едут коллеги из-за рубежа, нет ничего удивительного, — отметил тут же Владимир Путин, — потому что в любой сфере и в любой отрасли, где мы являемся лидерами, несмотря ни на какие политические интриги всегда с нами общаются и работают".

В 2019 году планируется еще и театральный марафон — гастроли всемирно известных коллективов по всей России от Владивостока до Калининграда. По мнению президента, достойный собственный театр должен быть в каждом региональном центре.

"Мне один коллега говорит: "Там от Кемерово до Новосибирска три часа". Три часа — это не большое расстояние по времени, но не каждый житель Красноярска, тем более человек, который занимается непростым физическим трудом, шахтер, поедет в Новосибирск и повезет семью, чтобы сходить в театр", — заявил на встрече президент России.

Россия традиционно театральная держава. Скажем, в США — постановки исключительно коммерческие, а у нас сотни коллективов финансирует государство. Правда, средства не всегда распределяются равномерно.

"Мне иногда стыдно говорить, что имеем мы в Москве, и как они в регионах трудно живут. Даже не получают средств на новые постановки!" – рассказал Путину гендиректор Большого театра Владимир Урин.

"Многое зависит от целесообразности самой сети театров, как ни печально это говорить, удобно или неудобно. Но это тоже важно — оптимизация сети, — говорит Путин в Ярославле. — У нас почти 650 театров в стране государственных. Такого нет нигде. Губернаторы должны ясно понимать, что они делают. И не плодить нищету! Но если уже создано что-то – это требует поддержки и внимательного отношения".

Забота о театре — прежде всего, задача его художественного руководителя, который, занимая эту должность, превращается в хозяйственника, и за все финансы несет персональную ответственность.

"Нельзя в какой-то момент сказать: "Чего вы от него хотите? Он же творческий работник". Творческий работник – занимайся творчеством. Но если подписываешь финансовые документы, то и должен понимать ответственность", — подчеркнул Путин.

В Ярославcком театре совсем недавно прошла реконструкция, а вот Дом актера в городе до сих пор так и не построили.

"Нужно помещение для Дома актера. Подберете?" – обратился Путин к губернатору.

- Проработаем вопрос!

"Я говорю "подберете", в вы отвечаете "проработаем вопрос". Всего год на должности!" – засмеялся Путин.

Указом президента 2019 года объявлен в стране Годом театра, и сегодня в Ярославском драматическом прошла торжественная церемония его открытия.

"Театр — это уникальное искусство, здесь есть все — и танец, и вокал, и игра самих актеров драматических. Это удивительное по своему воздействию на людей искусство. Оно многогранное. И этим многогранным искусством в совершенстве владеют наши мастера, наши артисты, режиссеры, постановщики", — восхитился глава российского государства.

И это мастерство они сразу же демонстрируют. На сцене после выступления президента — уникальная постановка, в которой создатели постарались передать всю историю российского драматического искусства.