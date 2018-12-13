Украина накануне собора: бунт среди приближенных константинопольского патриарха

Накануне так называемого объединительного собора в Киеве, оказалось, что согласия по автокефалии для Украины нет даже в самом Константинополе. Один из приближенных Вселенского патриарха, заявил — то, что Украина относится к Русской православной церкви — это исторический факт. И предоставлять автокефалию украинским раскольникам — ошибка.

В этот момент в самом Киеве экзархи Константинополя осваивались в Андреевской церкви, подаренной Порошенко. Там сегодня провели первое богослужение.

Строительные леса и ремонтные работы — не повод отказываться от литургии. Командированные Варфоломеем экзархи — их тщательно охраняют — всем своим видом показывают, кто в Андреевской церкви новый хозяин.

Каждый шаг смакуют украинские телеканалы: "Автомобили Škoda, серый и черный. На них прибыли представители константинопольской патриархии вселенского патриархата, чтоб провести тут богослужение".

На богослужении в общей сложности человек пятьдесят, да и тех, собственно литургия интересовала меньше всего. Обращается ставленник Варфоломея Эммануил, митрополит Галльский ко всем на английском.

"Мы считаем, что у Украины есть лучшее будущее. И объединенная церковь на Украине — не только мечта. Мы можем с божьей помощью, и помощью всех и каждого воплотить мечту в реальность", — заявил он.

С чьей помощью на самом деле, в Киеве даже не скрывают. Вот раскольник Денисенко, он же Филарет, вручает учрежденный самим собой Орден Андрея Первозванного экс-заместителю директора ЦРУ — "за помощь в создании поместной церкви". В ЦРУ Джек Девайн фигура знаковая — руководил тайными операциями. Награду от киевских раскольников принял с благодарностью.

" В последующие несколько лет Украина получит поддержку от США", — пообещал Джек Девайн, бывший руководитель оперативного управления ЦРУ.

При этом навязываемая украинцам единая церковь станет управляться патриархом Константинопольским. И ведь представители канонической православной церкви предупреждали.

"Это будет не патриархия, а экзархат Константинопольского патриарха в Украине. Все назначения на кафедры будут только из Стамбула. Они проиграют, они не выиграют", — говорит протоиерей Всеволод (Рыбчинский), настоятель Свято-Ольгинского собора Украинской православной церкви.

"Мы стоим на пороге большого церковного рейдерства", — считает протоиерей Николай (Данилевич), заместитель председателя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви.

И это рейдерство на Украине сейчас обсуждают все. Вот и знаменитого боксера чемпиона Усика телезрители спрашивали в студии не о спорте. О церкви.

"Если радикально настроенные люди пойдут захватывать Лавру, и проявлять насилие к монахам, какими будут действия Александра? — Я встану на сторону монахов", — ответил Александр Усик, олимпийский чемпион мира по боксу.

Прибрать к своим рукам все храмы — давняя мечта филаретовцев, которые, впрочем, и сами теперь не в восторге от планов Варфоломея. Тот ведь уже сказал, что статуса патриарха у главы новой украинской церкви не будет. Для Филарета — удар ниже пояса.

При этом предстоятелю канонической украинской церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию слова поддержки шлют со всего мира. Последнее от архиерейского синода Русской зарубежной церкви.

СБУ продолжает охоту на иерархов УПЦ — обвиняет в попытках сорвать собор. Откровенный прессинг и вмешательство государства в дела церкви — уже пытается оспорить часть депутатов. Подали иск в Конституционный суд.

Но единства, как оказалось, нет и в Константинополе.

"Хотя я являюсь митрополитом Вселенского патриархата, я совершенно не согласен с позицией, которую занял патриарх Варфоломей. Это исторический факт — Украина относилась и относится к Русской церкви. Я считаю ошибкой Вселенского патриарха давать автокефалию двум раскольническим епископам — Филарету и Макарию", — заявил Каллист, митрополит Диоклийский.

Но в Киеве уже называют дату, когда обещанный Украине томос под рукоплескания украинских националистов Варфоломей вручит будущему предстоятелю новой церкви. Это произойдет уже после так называемого собора — 6 января.

