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Раскол в православном мире 1 час назад
Украина накануне собора: бунт среди приближенных константинопольского патриарха
Накануне так называемого объединительного собора в Киеве, оказалось, что согласия по автокефалии для Украины нет даже в самом Константинополе. Один из приближенных Вселенского патриарха, заявил — то, что Украина относится к Русской православной церкви — это исторический факт. И предоставлять автокефалию украинским раскольникам — ошибка.
В этот момент в самом Киеве экзархи Константинополя осваивались в Андреевской церкви, подаренной Порошенко. Там сегодня провели первое богослужение.
Строительные леса и ремонтные работы — не повод отказываться от литургии. Командированные Варфоломеем экзархи — их тщательно охраняют — всем своим видом показывают, кто в Андреевской церкви новый хозяин.
Каждый шаг смакуют украинские телеканалы: "Автомобили Škoda, серый и черный. На них прибыли представители константинопольской патриархии вселенского патриархата, чтоб провести тут богослужение".
На богослужении в общей сложности человек пятьдесят, да и тех, собственно литургия интересовала меньше всего. Обращается ставленник Варфоломея Эммануил, митрополит Галльский ко всем на английском.
"Мы считаем, что у Украины есть лучшее будущее. И объединенная церковь на Украине — не только мечта. Мы можем с божьей помощью, и помощью всех и каждого воплотить мечту в реальность", — заявил он.
С чьей помощью на самом деле, в Киеве даже не скрывают. Вот раскольник Денисенко, он же Филарет, вручает учрежденный самим собой Орден Андрея Первозванного экс-заместителю директора ЦРУ — "за помощь в создании поместной церкви". В ЦРУ Джек Девайн фигура знаковая — руководил тайными операциями. Награду от киевских раскольников принял с благодарностью.
" В последующие несколько лет Украина получит поддержку от США", — пообещал Джек Девайн, бывший руководитель оперативного управления ЦРУ.
При этом навязываемая украинцам единая церковь станет управляться патриархом Константинопольским. И ведь представители канонической православной церкви предупреждали.
"Это будет не патриархия, а экзархат Константинопольского патриарха в Украине. Все назначения на кафедры будут только из Стамбула. Они проиграют, они не выиграют", — говорит протоиерей Всеволод (Рыбчинский), настоятель Свято-Ольгинского собора Украинской православной церкви.
"Мы стоим на пороге большого церковного рейдерства", — считает протоиерей Николай (Данилевич), заместитель председателя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви.
И это рейдерство на Украине сейчас обсуждают все. Вот и знаменитого боксера чемпиона Усика телезрители спрашивали в студии не о спорте. О церкви.
"Если радикально настроенные люди пойдут захватывать Лавру, и проявлять насилие к монахам, какими будут действия Александра? — Я встану на сторону монахов", — ответил Александр Усик, олимпийский чемпион мира по боксу.
Прибрать к своим рукам все храмы — давняя мечта филаретовцев, которые, впрочем, и сами теперь не в восторге от планов Варфоломея. Тот ведь уже сказал, что статуса патриарха у главы новой украинской церкви не будет. Для Филарета — удар ниже пояса.
При этом предстоятелю канонической украинской церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию слова поддержки шлют со всего мира. Последнее от архиерейского синода Русской зарубежной церкви.
СБУ продолжает охоту на иерархов УПЦ — обвиняет в попытках сорвать собор. Откровенный прессинг и вмешательство государства в дела церкви — уже пытается оспорить часть депутатов. Подали иск в Конституционный суд.
Но единства, как оказалось, нет и в Константинополе.
"Хотя я являюсь митрополитом Вселенского патриархата, я совершенно не согласен с позицией, которую занял патриарх Варфоломей. Это исторический факт — Украина относилась и относится к Русской церкви. Я считаю ошибкой Вселенского патриарха давать автокефалию двум раскольническим епископам — Филарету и Макарию", — заявил Каллист, митрополит Диоклийский.
Но в Киеве уже называют дату, когда обещанный Украине томос под рукоплескания украинских националистов Варфоломей вручит будущему предстоятелю новой церкви. Это произойдет уже после так называемого собора — 6 января.
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