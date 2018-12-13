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Проблемы турфирм и чартеров 1 час назад
Клиентов "Жемчужной реки" обещают вернуть домой до конца недели
Долгую дорогу домой обещают авиаперевозчики москвичам, которые уже больше недели не могут вырваться из отпускного капкана на китайском острове Хайнань. Прямых рейсов в Шереметьево и Внуково, по заявлениям туроператора и Росавиации, пока не ожидается. А это значит, что лететь придется либо туда, куда предлагают, либо за свой счет с многочисленными пересадками. Судя по сегодняшним рейсам, ближе всего к столице Уфа.
Не в уголке с бутербродом и водой, а в столовой: полноценный обед — впервые за последние несколько дней. За едой — очереди. О вылете — по-прежнему никакой информации.
"Мы не знаем, что завтра — накормят нас, где мы будем спать, на что мы завтра будем есть?" — говорит Лидия Курсанова.
Эти пенсионерки из Москвы ждут рейса домой уже пятые сутки. Заканчиваются необходимые лекарства.
"На два-три дня хватит. А если за два-три дня не вывезут, что делать? Здесь не купишь лекарства эти!" — говорит Евгения Колобаева.
Викторию неделю назад на экскурсии укусила обезьяна — теперь нужен курс прививок против бешенства. Первую китайские врачи сделали бесплатно, следующая стоит 150 долларов.
"Сегодня мы обратились в страховую компанию с просьбой помочь нам разрешить ситуацию, продлить страховку. На что нам ответили, что страховка не может быть продлена", — говорит Виктория Кулюкина.
- Мы дома!
С острова Хайнань рейсом "ИрАэро" их довезли только до Уфы. Дальше — самолетом в Москву за свой счет. А еще предстоит добраться до Калуги.
"Нам бы хорошо, чтобы на Калугу дальше ехать, Внуково. Но на Внуково билеты 11 тысяч стоят. Пришлось брать в Домодедово за четыре с чем-то", — говорит Виктор Осьминкин.
Анна и ее дочь все еще в Уфе. Денег на билет до Москвы просто нет.
"У нас билеты выходят на человека около шести тысяч вместе с багажом. Вот мы сейчас думаем, нам родственники будут опять присылать деньги для того, чтобы мы прилетели хотя бы в Москву", — говорит Анна Дмитриева.
"Сейчас школьное время, я по идее должна учиться, и все учителя в шоке — у меня нет оценок. Меня даже, возможно, не аттестуют", — говорит Арина Дмитриева.
В гостиницах городов Хайкоу и Санья ждут возможности вернуться домой еще как минимум 1300 клиентов компании "Жемчужная река". Сегодня стали известны некоторые подробности трудовой биографии ее руководителя.
"Сотрудник Евгений Косенков работал в нашей компании полтора года назад. И мне была предложена финансовая модель — продажа туров ниже себестоимости. Туры, которые продавались, должны были покрывать текущий убыток за счет глубины продаж. Эта схема мне не понравилась, и мы с ним расстались", — говорит руководитель туристической компании Наум Давыдов.
За последние двое суток с острова Хайнань, по данным Ростуризма, вывезли больше тысячи россиян. Но точных данных, сколько еще людей нуждается в помощи, до сих пор нет.
"Можно даже позвонить, можно написать. Можно через свое агентство, можно через оператора. Но надо каким-то образом заявить о том, что вы нуждаетесь в эвакуации", — говорит директор Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко.
В "Ростуризме" заявляют, что все смогут вернуться до конца этой недели. А уже завтра обещают прямой рейс в Москву.
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