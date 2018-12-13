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Обмен санкциями 36 минут назад
ЕС продлил на полгода санкции против России
Еще на полгода Евросоюз продлил экономические санкции против России. Причина – нулевой прогресс в выполнении Минских соглашений, пояснил глава Евросовета Дональд Туск. Решение было принято единогласно на саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе.
Решение о продлении антироссийских санкций было принято практически без обсуждения, сообщает РИА Новости. Это заняло не более 15 минут. За это время лидеры обсудили многолетний финансовый бюджет ЕС, а затем перешли к докладу лидеров Франции и Германии о ходе выполнения Минских соглашений. В этом же политическом блоке был обсужден и инцидент с задержанием буксира ВМС Украины и двух бронекатеров в Керченском проливе. По итогам обсуждения будет решаться вопрос о введении против России дополнительных санкций. Правда, в черновике итогового документа саммита никаких дополнительных санкций пока не предполагалось.
Введенные 31 июля 2014 года экономические санкции против России продлены до 31 июля 2019 года. Экономической войне Евросоюза против России к этой дате исполнится ровно 5 лет.
Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины после Майдана, бегства в Россию президента Украины Виктора Януковича, референдума о самоопределении Крыма, а также начала Киевом так называемой антитеррористической операции в Донбассе против Донецкой и Луганской народных республик, которые не признали смены власти в Киеве.
Россия неоднократно заявляла, что санкции в ее отношении контрпродуктивны. Кроме того, на Украине Москва не является стороной конфликта, а такой же гарант выполнения Минских соглашений, как Париж и Берлин.
При этом МИД России предупреждает, что Украина готовит провокацию в Донбассе, чтобы возобновить здесь военную операцию. Ранее в ДНР заявили, что перед мартовскими президентскими выборами на Украине Петр Порошенко готовит "маленькую победоносную войну". Для нее Киев концентрирует на мариупольском направлении значительные силы, в том числе тяжелую бронетехнику.
Три бригады украинской армии уже получили приказ о начале 15 декабря 2019 года наступления в районе Новоазовска с выходом на линию российской границы.
Между тем, в ЕС уже не раз звучат голоса о том, что санкции с России давно пора снимать.
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