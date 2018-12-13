Сборная России обыграла Швецию на старте домашнего этапа Евротура

В Москве на стадионе ЦСКА-Арена начался российский этап Евротура по хоккею. Сборная России стартовала на домашнем отрезке турнира с волевой победы над командой Швеции. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу российской команды.

Хоккеисты "красной машины" поставили себя в неудобное положение после того, как дважды пропустили от "Тре крунур" – в составе скандинавской команды голами отметились Том Нильссон и Клас Дальбек.

Однако едва начался третий период, как подопечные Ильи Воробьева в течение одной игровой минуты смогли сравнять счет. Сначала сократил отставание от шведов Михаил Григоренко, а через считанные секунды Владислав Гавриков восстановил статус-кво.

До финальной сирены соперники не смогли поразить ворота друг друга и продолжили игру в овертайме. Впрочем, и в дополнительное время хоккеисты России и Швеции оставили свои ворота в неприкосновенности. Победитель был выявлен путем послематчевых буллитов и точнее оказались хоккеисты российской сборной – победный бросок совершил все тот же Григоренко.

Следующим соперником России станет Чехия. Матч состоится 15 декабря и начнется в 15:45 по московскому времени.