"Спартак" покинул Лигу Европы, проиграв "Вильярреалу"

Московский "Спартак" завершил свои выступления в еврокубках. В четверг, 13 декабря, "красно-белые" гостили в Вильярреале, где в рамках заключительного поединка группы "G" Лиги Европы потерпели поражение от местной одноименной команды. Спартаковцы проиграли со счетом 0:2.

Подопечные Олега Кононова в самом начале игры пропустили быстрый гол. Уже на 11-й минуте встречи полузащитник "Вильярреала" Самуэль Чуквезе в результате рикошета получил мяч в штрафной "Спартака", нанес удар и несмотря на стоящего перед ним защитника москвичей открыл счет в матче.

Еще один быстрый гол ждал футболистов "Спартака" в начале второго тайма – Карл Токо Экамби сыграл с партнером по команде в стеночку, в результате которой оказался один перед воротами "красно-белых" и забил второй мяч в ворота Александра Максименко. Своим голом Экамби установил окончательный счет матча.

В концовке встречи "желтая субмарина" осталась в меньшинстве, однако это не помогло "красно-белым" – им попросту не хватило времени для того, чтобы добиться как минимум ничьей.

"Спартак" завершил свою еврокампанию с 5-ю очками, замкнув турнирную таблицу группы "G". Третьим финишировал шотландский "Рейнджерс". Победителями группы стали "Вильярреал" и венский "Рапид" – обе команды набрали по 10 очков и пробились в 1/16 финала, где теперь продолжат борьбу за главный трофей.