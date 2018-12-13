Нюта Федермессер обратилась к президенту с просьбой о декриминализации уголовной статьи об обезболивающих

Президент России Владимир Путин встретился с учредителем благотворительного фонда "Вера" Анной Федермессер и обсудил проблемы оказания паллиативной помощи больным.

Федермессер рассказала президенту о работе фонда и попросила помочь в вопросах доступности обезболивающих препаратов, отсутствия стандартов и протоколов для оказания паллиативной помощи, а также информирования населения об обезболивании. В частности, отметила учредитель фонда, проблема с препаратами заключается не в отсутствии средств, а в боязни врачей назначать обезболивание, так как любая ошибка может привести к уголовному преследованию по статье 228.2 УК РФ.

На встрече с Анной Федермессер Владимир Путин спросил, какая помощь нужна хоспису в селе Поречье под Ярославлем. Президент не смог побывать там лично, но попросил съездить туда вице-премьера Татьяну Голикову и первого замглавы администрации Сергея Кириенко. Они посетили дом милосердия, пообщались с персоналом и пациентами и передали подарки от президента, сообщает телеканал "Россия 24".