Илья Воробьев: Россия героически вытащила матч против Швеции

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев после победного поединка против Швеции в рамках российского этапа Евротура отметил героизм, который проявили его подопечные. Россия проигрывала 0:2, но одержала победу со счетом 3:2.

"Мы хорошо провели первый период, второй – уже не очень. Соперник забил и нам пришлось вытаскивать игру. В итоге вытащили игру героически, — признается Воробьев, слова которого приводит Спорт24.Ru. – Мы хотели выглядеть мощнее соперника, но шведы очень быстро двигались и было очень сложно. Получилось их перебегать лишь в заключительном периоде".

Напомним, что следующим соперником сборной России станет команда Чехии. Встреча состоится 15 декабря и начнется в 15:45 по Москве.