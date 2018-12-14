Детский центр "Сириус" подготовил программу на 2019 год

Стали известны подробности концертного сезона 2019 года в Парке науки и искусства "Сириус". Первым в наступающем году на его площадке выступит Венский хор мальчиков, а следом — музыкальная сборная России. Концерты в "Сириусе" будут давать как всемирно известные музыканты, так и начинающие. Парк науки и искусства станет площадкой для международных конкурсов. И всё это — часть глобального образовательного процесса.

Иветта Шевелева — одна из 200 участников творческой смены "Сириуса". Народный артист России Сергей Ролдугин, известный строгостью своих оценок, уже позже скажет — сильное выступление. Высокие требования — один из стандартов работы образовательного центра. Это относится ко всем направлениям его деятельности. К воспитанникам "Сириуса" присматриваются многие крупнейшие компании страны.

Особые надежды в новом году — на дальнейшее развитие Парка науки и искусства "Сириус". В 2018-м здесь прошло 40 концертов и фестивалей. Фактически, на юге России появилась новая масштабная концертная площадка.

75 мероприятий, концертов, конкурсов — пройдет в Парке науки и искусства в 2019 году. Выступят как прославленные музыканты, так и начинающие, воспитанники "Сириуса". Они выйдут на сцену вместе с известными артистами и коллективами

Возможно, эта удача выпадет кому-то из участников декабрьской смены. На творческой встрече с Сергеем Ролдугиным и Хансом-Йоахимом Фраем, художественным руководителем фонда "Талант и успех" речь шла и о таланте, и об успехе, но больше — о постоянной работе, о требовательности к себе.

В 2021 году в Парке науки и искусства Сириус откроется новый концертный зал. На 1200 мест. Обещана уникальная акустика и оригинальное архитектурное решение. В том, что он будет востребован, здесь не сомневаются: концертные сезоны, начиная с 2017 года, становятся все насыщеннее. Программы рассчитаны и на знатоков музыки, и на тех, кто только приобщается к искусству, есть и концерты для детей. Так что "Сириус" формирует не только артистов, но и зрителей.