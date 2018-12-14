Brexit: Тереза Мэй внезапно уехала с саммита Евросоюза

Премьер Великобритании Тереза Мэй покинула саммит ЕС после переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза, не отвечая на вопросы журналистов.

Как сообщает ТАСС, после окончания дискуссии британский премьер вышла из здания штаб-квартиры Европейского совета и, с напряженным лицом, молча села в машину и уехала. При этом, лидеры остальных двадцати семи государств Евросоюза остались и продолжили переговоры.

По свидетельству одного из европейских дипломатов, главы стран-членов ЕС выслушали предложения Мэй, но среди них нет сценария возобновления переговоров по ранее принятому тексту соглашения.