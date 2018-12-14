Мисс США-2018 высмеяла своих соперниц из Вьетнама и Камбоджи

Сара Саммерс выложила ролик в своем Инстаграме, сообщив, что на конкурсе "Мисс Вселенная" ей не понравилось общаться. Конкурентки плохо знают английский язык. Да, и вообще, толком ничего не могут сказать.

Подписчики американки обвинили девушку в расизме, сообщает телеканал "Россия 24". После этого Саммерс опубликовала извинения.