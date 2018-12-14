"Зенит" вышел в 1/16 финала Лиги Европы с первого места, проиграв "Славии"

На европейских полях состоялись заключительные матчи 6-го тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Российский "Зенит" завершил выступления в группе "С" поражением от чешской "Славии". Проходившая в Праге встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Главный тренер клуба с берегов Невы Сергей Семак выставил на матч смешанный состав – задача по выходу в плей-офф турнира была решена досрочно, и наставник предоставил игровое время футболистам, имеющим меньше игрового времени.

Оба гола футболисты чешского клуба забили в первом тайме. Их авторами в течение 10-ти минут стали Яромир Змрхаль и Мирослав Стох. Последний из них поразил ворота Михаила Кержакова эффектным дальним ударом и дальнейшего рикошета от штанги ворот.

Поражение в Чехии не повлияло на итоговую позицию "сине-бело-голубых" в таблице группы – "Зенит" сохранил первую строчку, набрав 11 очков. "Славия" же набрала 10 баллов и также пробилась в 1/16 финала Лиги Европы. Третьим стал французский "Бордо" с семью очками, а замкнул таблицу с пятью очками датский "Копенгаген".