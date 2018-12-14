Английская актриса Кира Найтли получила знаки отличия офицера Ордена Британской империи

Церемония вручения прошла в Букингемском дворце. Награду звезде Голливуда вручил принц Уэльский Чарльз. "Поздравляем Киру Найтли, которая получила знаки отличия Ордена Британской империи за свою службу в сфере драматического искусства и благотворительности", — говорится в сообщении в Twitter королевской семьи Британии.

Кира Найтли получила широкую известность после съемок в кинофраншизе "Пираты Карибского моря". В 2005 году она была номинирована на "Оскар" за роль Элизабет Беннет в "Гордости и предубеждении". В 2012 году сыграла главную роль в фильме "Анна Каренина", напоминает РИА Новости.