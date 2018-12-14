Зубков и еще четыре российских бобслеиста временно отстранены IBSF

Глава Федерации бобслея России Александр Зубков получил временное отстранение от Международной федерации бобслея и скелетона. Причиной такого решения называется нарушение антидопинговых правил на сочинской Олимпиаде-2014.

Помимо Зубкова также были отстранены Алексей Воевода, Ильвир Хузин, Алексей Пушкарев и Александр Касьянов, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт IBSF. Организация поставила в известность Федерацию бобслея России, а также самих отстраненных россиян.

Поводом для временного отстранения стало решение Спортивного арбитражного суда (CAS), ранее частично удовлетворившего апелляции россиян на решение МОК.

Напомним, что все пять бобслеистов ранее получили пожизненную дисквалификацию и лишились всех наград сочинской Олимпиады после решения дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда.