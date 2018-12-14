Сергей Семак: победила та команда, которая больше заслуживала

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак после поражения от чешской "Славии" в матче 6-го тура группового раунда Лиги Европы (0:2) признался, что в матче победила та команда, которая того и заслуживала.

"Мы играли невнимательно и допускали много ошибок. Забитые в наши ворота голы повлияли на ход игры, — сказал Семак, слова которого приводит Спорт24.Ru. – Ребята старались, но нам не хватало ни остроты, ни движения. Поэтому победила та команда, которая больше заслуживала этого".

Напомним, что поражение от "Славии" не повлияло на место "Зенита" в группе "С" – они завершили групповой этап на первой строчке и пробились в весеннюю часть Лиги Европы.