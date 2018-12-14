"Милан" вылетел из Лиги Европы

Итальянский "Милан" покинул розыгрыш футбольной Лиги Европы по итогам выступлений на групповом этапе. В заключительном матче группы "F" подопечные Дженарро Гаттузо на выезде проиграли греческому "Олимпиакосу" – 1:3.

Первый гол был забит по истечении игрового часа. Футболист хозяев Пап Сиссе забил на 6-й минуте. Спустя 9 минут "Олимпиакосу" помог защитник "Милана" Кристиан Сапата, забивший автогол. Однако он же исправился уже через две минуты, когда поразил уже ворота соперника. Все вопросы о победителе были сняты на 81-й минуте, когда Костас Фортунис реализовал пенальти.

"Милан" с "Олимпиакосом" набрали по 10 очков, однако за счет дополнительных показателей в плей-офф идет греческий клуб. Победителем группы стал испанский "Бетис", набравший 12 очков, а аутсайдером – "Дюделанж" из Люксембурга (1 балл).