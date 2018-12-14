Определились все участники 1/16 финала Лиги Европы

В футбольной Лиге Европы завершился групповой этап и теперь стали известны имена всех участников следующего этапа турнира – 1/16 финала. В плей-офф пробились два российских клуба – "Зенит" и "Краснодар".

Полностью список участников выглядит следующим образом: "Зенит" и "Краснодар", английские "Арсенал" и "Челси", итальянские "Наполи", "Интер" и "Лацио", испанские "Валенсия", "Севилья", "Бетис" и "Вильярреал", немецкие "Байер-05" и "Айнтрахт", чешские "Славия" и "Виктория", бельгийские "Брюгге" и "Генк", украинские "Динамо" и "Шахтер", австрийские "Рапид" и "Ред булл Зальцбург", португальские "Бенфика" и "Спортинг", турецкие "Фенербахче" и "Галатарсарай", а также хорватское "Динамо", греческий "Олимпиакос", шотландский "Селтик", шведский "Мальме", французский "Ренн" и белорусское БАТЭ.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, как и 1/8 финала Лиги чемпионов, состоится в понедельник, 17 декабря в швейцарском Ньоне.