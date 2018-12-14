В Будапеште демонстранты попытались прорваться к парламенту. Полиция применила газ

Ситуация в столице Венгрии продолжает накаляться. С минувшей среды в центре города проходит акция протеста против изменений в трудовом законодательстве. Несмотря на призывы к мирному варианту протестов, многие активисты, скрывая свои лица под масками, провоцируют полицию.

Будапештские правоохранители были вынуждены оцепить здание парламента, чтобы предотвратить попытки насильственного прорыва разгоряченной толпы. В полицию летят дымовые шашки, ломаются дорожные знаки. В ходе особо агрессивной стычки с демонстрантами силовики были вынуждены применить слезоточивый газ, сообщает ТАСС.