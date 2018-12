Нью-Джерси: инкассаторы рассыпали на хайвее сотни наличных долларов, вызвав массу ДТП

На трассу в штате Нью-Джерси пришел праздник. Проезжавшая инкассаторская машина потеряла свой ценный груз, сотни долларовых банкнот оказались на проезжей части. Это вызвало ряд ДТП, так как водители автомобилей постарались урвать свой кусок удачи и останавливались на скоростном шоссе, чтоб поймать несколько купюр.

RAINING MONEY: Many drivers stopped their vehicles on Route 3 in New Jersey during their morning commute to collect cash that had apparently spilled out of an armored truck, causing "multiple" car accidents, according to police. https://t.co/VZCSS6XZJt pic.twitter.com/K57uvWXzG3