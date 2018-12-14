WADA: события Хохфильцена – продолжение расследования в отношении IBU

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило факт связи ведущегося расследования австрийской прокуратурой в отношении спортсменов и членов сборной России по биатлону с расследованием в отношении Международного союза биатлонистов (IBU).

"WADA подтверждает, что произошедшие в Хохфильцене события являются ничем иным, как продолжением полицейского расследования, которое было инициировано в отношении IBU в апреле 2018 года, — приводит сообщение организации РИА Новости. – Поскольку данный вопрос связан с допингом и является частью ведущегося расследования, мы не будем давать других комментариев".

Напомним, что ранее незадолго до старта второго этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене в расположение сборной России прибыли представители прокуратуры Австрии с обвинениями в адрес пяти спортсменов и еще пяти членов российской команды. Их подозревают в нарушении антидопинговых правил во время проведения чемпионата мира по биатлону в феврале 2017 года, который проходил как раз в Хохфильцене.