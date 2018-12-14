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14 декабря 201804:43

Американский хоккеист избил соперника клюшкой

В американской любительской лиге по хоккею неназванный игрок одного из клубов получил дисквалификацию на неопределенный срок за жестокий поступок во время матча. После столкновения в одном из эпизодов встречи юный хоккеист нанес несколько ударов клюшкой по сопернику.

В результате своего поступка игрок был удален до конца матча, и теперь на специальном заседании в январе будет решено, какому наказанию он будет подвергнут, сообщает Спорт24.Ru. Ранее в истории лиги уже неоднократно случались дисквалификации игроков и тренеров на несколько лет.

Также отмечается, что пострадавший от клюшки хулигана спортсмен в порядке.

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