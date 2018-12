Американский хоккеист избил соперника клюшкой

В американской любительской лиге по хоккею неназванный игрок одного из клубов получил дисквалификацию на неопределенный срок за жестокий поступок во время матча. После столкновения в одном из эпизодов встречи юный хоккеист нанес несколько ударов клюшкой по сопернику.

Nasty stick swinging attack at a high school hockey game just outside of Dallas.

Both teams play in the Metroplex High School Hockey league sponsored by the Dallas Stars.

The player swinging the stick has been suspended indefinitely. The kid getting attacked is fine. pic.twitter.com/W86zDjdz4L