Василий Небензя: необходимо вести дело к прекращению незаконной оккупации сирийской территории

Подход Организации по запрещению химического оружия к расследованию инцидентов в Сирии — это пропагандистский трюк. Так постоянный представитель Росси при ООН, Василий Небензя, прокомментировал ситуацию вокруг предположительного применения хлора в Алеппо.

"Нужно в срочном порядке приступить к решению двух критически важных вопросов для выправления ситуации в САР. Во-первых, это незамедлительная отмена введенных рядом государств односторонних санкций. Эти рестрикции наносят урон, в первую очередь, обычным сирийским гражданам, что признается, кстати, независимыми экспертами, в том числе в системе ООН", — цитирует российского дипломата телеканал "Россия 24".

"Во-вторых, необходимо вести дело к прекращению незаконной оккупации сирийской территории, которая не только подрывает территориальную целостность и суверенитет Сирии, но и способствует укреплению сепаратистских настроений в стране, которые представляют угрозу национальной безопасности соседних стран", — добавил Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН.