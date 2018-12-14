Дубль Панарина помог "Коламбусу" разгромить "Лос-Анджелес"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. Российский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин помог своему клубу добиться крупной победы над "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 4:1.

Первая шайба Панарина стал победной для "Коламбуса". Он забросил ее на 11-й минуте встречи. Дубль россиянин оформил во втором периоде, когда на 37-й минуте сделал счет 3:1 в пользу своей команды. Помимо него шайбы забрасывали также его партнеры по команде Лукаш Седлак и Джош Андерсон. Единственную шайбу в составе "королей" забросил Дастин Браун.

Отметим также, что в составе "Джекетс" также отличился еще один российский хоккеист — вратарь Сергей Бобровский, который отразил 29 из 30 бросков по его воротам.

Отметим, что после матча с "Лос-Анджелесом" на счету Панарина стало 9 голов. Кроме того, в его активе также еще 25 результативных передач в 30 играх.