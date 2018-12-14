Рождественская ярмарка в Страсбурге, закрытая после теракта, сегодня возобновит работу

Глава МВД Франции сообщил, что меры безопасности в городе будут усилены. Накануне – после двух суток поисков преступника – полицейские ликвидировали его. Это произошло при попытке задержания.

29-летний Шариф Шекат открыл стрельбу в центре Страсбурга во вторник вечером, а затем скрылся с места преступления, угнав такси, напоминает телеканал "Россия 24". Как выяснилось, он уже много раз попадал в поле зрения правоохранителей Франции, Германии и Швейцарии.

Более того, он оказался боевиком террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России). Террористы взяли на себя ответственность за нападение в Страсбурге. Власти Франции раскрыли детали операции по задержанию стрелка и отметили, что теперь жители страны могут вздохнуть с облегчением.