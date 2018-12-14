Зять Трампа всерьез рассчитывает на повышение в должности

Дональд Трамп рассматривает своего зятя, Джареда Кушнера, в качестве кандидата на пост главы аппарата Белого дома. Об этом издание "Хаффингтон Пост" сообщает со ссылкой на три источника в администрации США.

По данным портала, супруг Иванки Трамп, который уже работает советником президента и отвечает за политику на Ближнему Востоке, серьезно заинтересован в новой должности.

На минувшей неделе стало известно, что с первого января пост главы аппарата станет вакантным после увольнения Джона Келли, напоминает телеканал "Россия 24".

Между тем, благодаря еще одной утечке стало известно, что прокуратура Манхеттена расследует дело о расходах на инаугурацию Дональда Трампа. По информации "Уолл-Стрит Джорнал", прокуроры хотят выяснить: не направлялись ли спонсорские деньги, собранные на церемонию, на взятки американским чиновникам.