Сирийские власти дают дезертирам второй шанс шанс

По всей Арабской республике объявлена амнистия президента — полгода для тех, кто покинул страну, и четыре месяца — для оставшихся. На рассмотрении каждого дела уходит не более суток.

Дальнейшая судьба во многом зависит от искренности показаний, отмечает телеканал "Россия 24". Многие признаются, что примкнули к террористам из-за угроз и шантажа. Возможностью вернуться в строй уже воспользовались порядка 17 тысяч бывших солдат и офицеров.