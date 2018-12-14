Кучеров и Василевский принесли победу "Тампе" над "Торонто"

За океаном продолжаются матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одном из поединков "Тампа-Бэй Лайтнинг" победила "Торонто Мэйпл Лифз" благодаря российским легионерам Никите Кучерову и Андрею Василевскому.

В матче с канадским клубом российский нападающий набрал два очка, забросив победную для "молний" шайбу. Позже Кучеров ассистировал Тайлеру Джонсону в случае с четвертым голом "Тампы". Также в составе победителей забивали Энтони Чирелли и Алекс Киллорн. По итогам встречи Кучеров был признан третьей звездой встречи.

В то же самое время весомым оказался вклад и вратаря из России – Василевский стал автором 48 отраженных бросков из 49 нанесенных. После матча именно он был признан главной звездой матча. Также участие во встрече принимал Михаил Сергачев, который провел на льду 15 минут 29 секунд.