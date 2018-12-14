Пожарные ликвидировали возгорание на юге Москвы

Больше двух часов полыхал пожар на Варшавском шоссе в Москве. Сигнал о возгорании в доме на юге столицы поступил около четырёх часов утра.

Огнём охватило свыше двухсот квадратных метров, сообщает телеканал "Россия 24". Пожар был такой силы, что центральная часть обрушилась. К счастью, одноэтажное здание — не эксплуатировали. Сведений о пострадавших нет. Пожар уже полностью ликвидирован. Теперь будут выяснять — почему возникло ЧП.