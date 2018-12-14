В Краснодарском крае новоселье справляют бывшие воспитанники детских домов

Для сирот в Усть-Лабинском районе построили новый дом. Рядом — детский сад и вся инфраструктура. Ключи от квартир получили 29 человек. Всего в этом году собственниками жилья стали почти 800 сирот, а в следующем году новоселье ждет еще 1400 человек, сообщает телеканал "Россия 24".

"С 2013 года было выделено более 9 миллиардов рублей. Было приобретено порядка 6 тысяч квартир. В следующем году предусмотрено средств в полтора раза больше. И это, благодаря поддержке губернатора Краснодарского края, благодаря ЗСК, т.е. финансирование ежегодно увеличивается", — отметила Виктория Чубасова, начальник управления Министерства труда и социального развития Краснодарского края.