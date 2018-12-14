Передача Голдобина не помогла "Ванкуверу" избежать поражения в игре с "Нэшвиллом"

В Национальной хоккейной лиге продолжается регулярный чемпионат. В очередном матче игрового дня "Ванкувер Кэнакс" на чужом льду в овертайме уступил "Нэшвилл Предаторз" со счетом 3:4.

В составе проигравших результативной передачей в меньшинстве отметился российский нападающий Николай Голдобин.

Результаты остальных матчей игрового дня: "Виннипег Джетс" – "Эдмонтон Ойлерз" – 5:4 ОТ; "Миннесота Уайлд" – "Флорида Пэнтерз" – 5:1.