В Москве бандиты в масках выстрелили в водителя и похитили из машины 13 миллионов

В Москве неизвестные в масках спровоцировали ДТП, выстрелили в мужчину и похитили у него 13 миллионов рублей. Нападение совершено накануне около дома 28 по Ставропольской улице, передает ТАСС.

По информации пресс-службы столичного управления полиции, трое неизвестных в масках с прорезями для глаз на неустановленной машине Mercedes черного цвета, перегородили движение принадлежащей мужчине 1990 года рождения BMW 320i. Один из преступников топором разбил заднее пассажирское и водительское стекло в машине потерпевшего, другой из травматического оружия выстрелил в жертву, после чего с заднего сидения автомобиля похитили сумку, в которой было 13 миллионов рублей.

Спустя некоторое время нападавшие бросили машину, их местонахождение неизвестно. Потерпевший получил травмы. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" УК РФ.