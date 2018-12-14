Голикова и Кириенко посетили хоспис в Поречье

В селе Поречье под Ярославлем принимали высоких гостей. Вице-премьер Татьяна Голикова и первый замглавы администрации Сергей Кириенко приехали, чтобы пообщаться с персоналом и пациентами Дома милосердия, и передать подарки от президента. Развитие паллиативной помощи в России — Владимир Путин накануне обсудил с главой благотворительного фонда "Вера".

Хоспис в небольшом селе Поречье — бывшая усадьба, где сейчас живут старики. И для каждого из них это по-настоящему теплый дом. Здесь рады любому доброму слову. А когда руководитель благотворительного фонда "Вера" рассказала о том, что глава государства решил особо обратиться к пожилым людям со словами поддержки, радости не было границ. Разговор о состоянии хосписа зашел в Ярославле на встрече Владимира Путина с главой благотворительного фонда "Вера" Анной Федермессер.

- Сейчас все стали строить, давайте строить хосписы. Вот этот "Дом милосердия кузнеца Лобова" — хоспис в Поречье — старый-старый дом. Другого не нужно этим старикам.

- Я знаю, там XIX век еще.

- Да. Но им и не нужен другой, они привыкли жить в скромных условиях.

- Скромные должны быть достойными.

- Они более чем достойны.

- Нет, там еще нужно много сделать. К сожалению, я не могу туда попасть из-за погоды, но я знаю там ситуацию. Я попросил съездить Голикову Татьяну Алексеевну и замруководителя администрации Кириенко Сергея Владиленовича.

Гости приехали в Полесье не с пустыми руками. Нина Николаевна сейчас с трудом видит, но хорошо чувствует тепло человеческих сердец. И даже возможность вдохнуть аромат Нового года — настоящее счастье. Подарок для пожилой женщины — наушники и плеер.

Нина Николаевна трудилась в сельском хозяйстве. Была награждена орденом трудового красного знамени. Но он потерялся во время пожара. Гости пообещали помочь с его восстановлением. Еще одна обитательница хосписа — 96 летняя Анна Даниловна. Она очень любит цветы. И с подарком гости не ошиблись.

Среди подарков — книги, художественные альбомы, конфеты. Такое внимание по-настоящему растрогало стариков. Для кого-то лучший подарок — рамка для семейных фотографий, для кого-то красивая чашка. Старинная печь создает уют. Настоящая любимица в хосписе — собака по кличке Белка. Длинные вечера зачастую скрашивает игра в лото.

В хосписе уже наряжена ёлка. Каждый день для стариков непрост, но теперь, в преддверии Нового года, им стало немного теплее и светлее.