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Задержание Марии Бутиной 56 минут назад

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14 декабря 201809:51 Александр Христенко

Соглашение ради свободы: Мария Бутина пошла на сделку со следствием

Чтобы избежать бесконечно долгого процесса, Мария Бутина признала свою вину по одному из пунктов обвинения. Теперь арестованной в США россиянке грозит не 15 лет тюрьмы, а максимум пять лет или штраф.

Очередное заседание федерального суда в Вашингтоне было почти полностью посвящено юридическому оформлению сделки со следствием. Мария Бутина признала себя виновной по одному из пунктов обвинения. И теперь есть надежда на смягчение приговора, правда при этом Мария потеряла право его обжаловать.

Мария зашла в зал, одетая в зеленую робу, волосы заплетены в длинную косу. Выглядела подавленной — при этом четко и решительно отвечала на вопросы судьи, словно желая поскорее с этим разделаться.

В соответствие с процедурой председательствующая на процессе много раз спрашивала — точно ли Бутина признает свою вину.

"Признаю", — сказала Мария, имея в виду пункт обвинения, что она участвовала в сговоре и работала иностранным агентом без регистрации в нарушение законов США.

Другие обвинения сняты, вместо 15 лет в тюрьме теперь ей грозит максимум 5. С учетом сделки со следствием защита рассчитывает на существенное снижение и этого срока.

- Вы довольны тем, как прошло заседание?

- Абсолютно, — заявляет адвокат Дрискол.

- Вы ожидаете улучшения условий содержания Бутиной под стражей?

На этот вопрос ответа не последовало.

- Вам по-прежнему запрещено давать комментарии по делу?

- Нет, но предпочитаю их не давать.

"Кто-либо оказывал на вас давление, чтобы вы пошли на сделку со следствием?" — спрашивала судья Бутину.

Мария ответила отрицательно. Но важно помнить, в каких условиях содержат россиянку в тюрьме: практическая полная изоляция, одиночная камера, прогулки только глубокой ночью. Понятно и как настроено общественное мнение. Американские СМИ Бутину чаще всего называют "русской шпионкой", хотя обвинений в шпионаже нет и в помине.

"Моя роль была крайне ограничена — убедиться, что она все понимает и что она довольна своими адвокатами", — признается государственный адвокат Эндрю Крамер.

Несмотря на все старания, выставить Бутину некоей коварной всесильной женщиной-агентом, подрывающей по заданию Москвы американскую демократию, не удалось. До сих пор нет ничего, что однозначно указывало бы и на сговор Трампа с Россией. Все что накопали — потенциальные нарушение финансовых правил предвыборной кампании. Будто бы по заданию Трампа бывший личный адвокат Майкл Коэн перечислил деньги женщинам, с которыми, как предполагается, у кандидата в президенты были отношения. Коэн в итоге пошел на сделку со следствием, и его посадили в тюрьму на 3 года за личные махинации.

"Он сделал это специально, чтобы навредить мне, — заявляет президент США Дональд Трамп. – И они сократили ему срок. Это ужасная вещь! Позвольте сказать мне вам еще кое-что: его тесть очень богатый парень. А теперь так много людей, которые скажут: "Послушай, если ты навредишь президенту Соединенных Штатов, мы заключим с тобой сделку, с твоим тестем, с твоей женой. Мы заключим с вами сделку, вот и все. У нас ужасная система".

Так же, по словам президента США, сейчас выкручивают руки другому его бывшему соратнику — генералу Флинну. Взялись и за многих других. По данным The Wall Street Journal, ведется расследование в отношении комитета, который организовывал инаугурацию Трампа и принял от частных лиц в качестве пожертвований более 100 миллионов долларов.

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