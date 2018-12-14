На Окинаве начато строительство американской военной базы

На восточном побережье самого крупного японского острова архипелага Рюкю начато строительство американской военной базы. Грунт и песок сбрасывается в воду у города Наго в районе Хэноко на Окинаве. Строительство начато, несмотря на многочисленные протесты местных жителей.

Военная база США строится взамен авиабазы морской пехоты Футэмма в городе Гинован, сообщает "Интерфакс". Губернатор Окинавы Денни Тамаки заявил, что он возмущен началом строительства, которое ведется вопреки воле народа острова. Противники переноса авиабазы опасаются, что это грозит экологической катастрофой. Жители Окинавы настаивают на полном закрытии американской базы и полном выводе военнослужащих США.

Денни Тамаки встретился накануне с японским министром обороны Такэси Иваей. Министр обороны Японии заявил при этом, что перемещение базы Футэмма в Хэноко – единственно верное решение. И оно верное.

Правительство намерено продолжить работы по строительству новой базы, подтвердил главный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

Сейчас в Японии примерно 30 из 50 тысяч американских военнослужащих, которые находятся на основе двустороннего акта безопасности. Большинство из них базируются на Окинаве.