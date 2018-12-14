Гонка под давлением: биатлонисты Евгений Гараничев и Александр Логинов готовы к старту

Биатлонистам Евгению Гараничеву и Александру Логинову в пятницу предстоит бежать спринт в условиях сильнейшего давления. Спортсмены оказались в списке тех, кого австрийцы подозревают в нарушении антидопинговых правил. При этом доказательств о преступлениях, которые якобы имели место в 2017 году, так никто и не представил.

Обвинения серьезные, тяжелые. На кону — медали, репутация сборной, страны, и потому особенно непонятно, почему полиция Австрии попросила российских биатлонистов не поднимать шум и не привлекать прессу, которая, конечно, задает вопросы, на которые наши тренеры не знают, как отвечать.

Виталию Норицыну — старшему тренеру женской сборной накануне пришлось тяжелее всего — у девушек были первые старты. И как бежать, стрелять, подниматься на подиум, когда полиция только покинула расположение сборной. В списках пять человек, но давление на всю команду, даже если вся команда понимает, что доказательств у австрийской полиции нет никаких — опять фантазии, предположения и снова в обвинительных документах та же фамилия Родченкова, бежавшего в штаты информатора агентства WADA, но что он может знать о чемпионате мира 2017 года?

Сегодня утром в Хольциен прилетит президент союза, сотрудники посольства в Австрии. Адвокаты уже изучают документы. Никаких претензий к биатлонистам в 2017 не было, и нет до сих пор, все пробы чистые. Прокурору придется объяснить, почему обвинения появились именно сейчас, спустя два года.

На то чтобы собраться, подготовиться, у спортсменов есть несколько часов. После обеда — мужской спринт, на старт выйдут спортсмены из списка. Двое из пяти — Евгений Гараничев и Александр Логинов. В это же самое время начнется и встреча адвоката нашей сборной с представителями прокуратуры.