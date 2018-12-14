14 декабря 201809:58
Задержан подозреваемый в обстреле трамвая в Москве
В Москве полицейские задержали подростка, обстреливавшего городские трамваи из пневматического оружия, передает ТАСС.
По информации пресс-службы ГУ МВД, в полицию поступило сообщение от представителя одной из столичных транспортных компаний о повреждении стекол в семи трамваях, курсирующих на северо-востоке столицы.
Вскоре 17-летний злоумышленник был задержан полицейскими. Установлено, что молодой человек из хулиганских побуждений стрелял из пневматического пистолета в боковые стекла трамваев. Пистолет у задержанного изъят.
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