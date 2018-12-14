Задержан подозреваемый в обстреле трамвая в Москве

В Москве полицейские задержали подростка, обстреливавшего городские трамваи из пневматического оружия, передает ТАСС.

По информации пресс-службы ГУ МВД, в полицию поступило сообщение от представителя одной из столичных транспортных компаний о повреждении стекол в семи трамваях, курсирующих на северо-востоке столицы.

Вскоре 17-летний злоумышленник был задержан полицейскими. Установлено, что молодой человек из хулиганских побуждений стрелял из пневматического пистолета в боковые стекла трамваев. Пистолет у задержанного изъят.