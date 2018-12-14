Тренер "Краснодара" Мусаев: против "Севильи" пытались сыграть в открытый футбол

Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев прокомментировал поражение команды в заключительном шестом туре группового этапа футбольной Лиги Европы. Краснодарцы в четверг в Испании уступили "Севильи" со счетом 0:3.

Несмотря на разгром от испанского клуба, "Краснодар" смог решить задачу выхода в плей-офф Лиги Европы. "Быки" вместе с "Севильей" набрали по 12 очков и вышли в 1/16 финала турнира.

"В этой игре нас устраивало и поражения в три мяча, но мы изначально не играли от обороны и хотели сыграть в открытый футбол, не отходить от своей игровой философии, — сказал Мусаев, которого цитирует пресс-служба клуба. — Провалили начало, затем было несколько моментов, а концовку первого тайма провели достойно. Удаление после перерыва сломало нашу игру. "Севилья" все контролировала и довела дело до уверенной победы".