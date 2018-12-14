В Москве арестованы семеро финансистов ИГИЛ

До 21 января арестованы семь человек, которые обвиняются в финансировании террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Решение об аресте вынес Черемушкинский суд Москвы.

Всем арестованным предъявлены обвинения по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России ("Финансирование терроризма"). Как отмечает "Интерфакс", по этой статье предусматривается лишение свободы на срок от 8 до 15 лет и выплата штрафа от 300 до 700 тысяч рублей. Максимальное наказание по статье о финансировании терроризма – пожизненное заключение.

С 2016 года, по данным Центра общественных связей ФСБ, арестованным было переведено более 38 миллионов рублей, которые они переправляли для террористов в Сирию.

Финансисты терроризма собирали деньги "на рытье колодцев в Африке" через благотворительные фонды "Мухаджирун" и "Сальсабиль". Группу финансистов создал радикальный исламист и проповедник Ахмеднабиев (Абу Умар Саситлинский). Проповедник разъезжает по африканским странам и Ближнему Востоку, собирал деньги якобы на благотворительность, раздачу бесплатной еды и воды, а также на строительство мечетей. Сейчас он объявлен в международный розыск за терроризм и его финансирование.

В квартирах семерых задержанных в Подмосковье, Чечне, Дагестане и в Ингушетии были проведены обыски. И. Саадаев, М. Байсарова, И. Мусаев, Л. Саидова, С. Байсаров и С. Рамазанов будут находиться в СИЗО. А вот в отношении обвиняемой А. Бабан в качестве меры пресечения выбран домашний арест.