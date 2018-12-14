Валерий Ничушкин прервал серию из 11 игр без набранных очков в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Сан-Хосе Шаркс" в домашнем матче со счетом 3:2 обыграл "Даллас Старз".

В составе гостей российский нападающий Валерий Ничушкин отметился голевой передачей и прервал безрезультативную серию из 11 матчей. Голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 21 из 24 бросков по воротам. Еще один российский форвард Александр Радулов очков не набрал.