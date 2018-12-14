Патриарх Кирилл призвал защитить УПЦ от притеснений

Патриарх Кирилл обратился к мировых религиозным и государственным деятелям в связи с давлением на Украинскую православную церковь. Документ направлен главам мировых церквей, генеральным секретарям ООН и ОБСЕ, а также руководителям Франции и Германии Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель. Меркель и Макрон попали в список адресатов, как гаранты Минских соглашений.

Глава РПЦ заявил о нарушении прав иерархов и верующих на Украине и серьезном вмешательство государства в дела церкви. То, что происходит, по словам патриарха, позволяет говорить о начале полномасштабных гонений. Предстоятель Русской православной церкви призвал приложить все усилия для того, чтобы защитить верующих и отстоять права на свободу совести и вероисповедания, сообщает телеканал "Россия 24".

Послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла получили предстоятели поместных православных церквей, папа Римский Франциск, глава Англиканского сообщества архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, генеральный секретарь Всемирного совета церквей Олаф Фюксе Твейт, а также генсек ООН Антониу Гутерриш, генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Греминген.

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что не намерены препятствовать проведению Объединительного собора по созданию на Украине единой поместной православной церкви 15 декабря в Киеве. В этот день никаких акций протеста против томоса УЦ устраивать не намерена.

"Мы никоим образом не будем препятствовать этому и участвовать в этом учредительном "Соборе" тоже не будем", — заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ (МП), протоиерей Николай Данилевич.

14 декабря верующие УПЦ Московского патриархата соберутся на "мирное молитвенное стояние". Так они выразят свое несогласие с вмешательством нынешних киевских властей в дела Церкви.

Томос об автокефалии от Константинополя может получить лишь предстоятель "объединенной" православной церкви на Украине. Но каноническая Украинская православная церковь участвовать в этом мероприятии отказалась. Синод РПЦ назвал решение Константинополя расколом и разорвал общение с Константинопольским патриархатом в связи с политическим вмешательством. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным отмену Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. При этом Константинополь утратил право называться координирующим центром православия, заявил митрополит Иларион. В РПЦ добавили, что церковь будет находиться в расколе, пока Константинополь не изменит решение о предоставлении автокефалии Украинской церкви.