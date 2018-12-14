Обстреливавшего трамваи москвича сняли камеры наблюдения

Семь трамваев пострадали от рук 17-летнего жителя Москвы, испытывавшего на транспортных средствах свой пневматический пистолет. Теперь "юному стрелку", которого задержали благодаря записям с камер наблюдения, грозит крупный штраф или исправительные работы.

Практиковался в стрельбе молодой человек на северо-востоке столицы, при этом его не смущало присутствие пассажиров в трамваях, которые он выбирал в качестве своей мишени. На кадрах видно, что хулиган стрелял с близкого расстояния, причем он всегда был в компании приятелей.

Задержали его спустя пару дней после обращения в полицию сотрудников трамвайного депо, которым пришлось заменить семь стекол в пострадавших от рук злоумышленника транспортных средствах. Пистолет изъяли, а его владельца после опроса отпустили домой, взяв с него обязательство явиться по первому требованию. Отвечать ему придется по статье "Хулиганство", предполагающей как штраф за содеянное в размере до 500 тысяч рублей, так и исправительные работы и даже лишение свободы на срок до пяти лет.