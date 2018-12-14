НХЛ. Василевский признан первой звездой дня, Панарин стал третьей

Национальная хоккейная лига назвала лучших игроков по итогам очередного игрового дня. Первой звездой был признан российский вратарь "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский. Третьей звездой стал форвард "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин.

Василевский в матче против "Торонто" (4:1) провел первую встречу после 14 пропущенных из-за травмы матчей​​​. Россиянин отразил 48 из 49 бросков. Панарин в победном матче "Коламбуса" с "Лос-Анджелес Кингз" (4:1) оформил дубль. Второй звездой дня стал нападающий "Миннесоты Уайлд" Нино Нидеррайтер, забросивший две шайбы и сделавший результативную передачу в победном матче с "Флоридой Пэнтерз" (5:1).