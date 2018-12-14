Десантник с "эсэсовского" фото Порошенко спутал шеврон "Мертвой головы" с пиратским флагом

Украинский десантник, который ранее попал на фото с президентом Порошенко с шевроном танковой дивизии СС на форме, принес извинения и заявил, что не догадывался о значении эмблемы, считая ее чем-то наподобие "пиратского флага".

Ранее президент Украины опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" "патриотическое" фото, где Порошенко стоит перед строем украинских десантников, при этом на форме одного из них была отчетливо видна эмблема танковой дивизии СС "Мертвая голова" (череп со скрещенными костями).

В видеообращении на странице командования Десантно-штурмовых войск Украины в "Фейсбуке" десантник заявил также, что признает свою ошибку и готов понести за это ответственность.

Дивизия СС (так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия) были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса, напоминает РИА Новости.