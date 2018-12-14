Лукашенко подтвердил встречу с Путиным и пожаловался на дорогие кредиты

Белорусский президент Александр Лукашенко подтвердил информацию о том, что в ближайшее время он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По его словам, в ходе встречи будут подведены итоги белорусско-российского взаимодействия. Среди вопросов, заслуживающих внимания — новый виток гонки вооружений, торговые войны, рост экстремизма, потеря духовной ориентации.

Белорусский президент заявил, что Минск намерен сделать все от него зависящее для восстановления мира и согласия между славянами.

Между тем, президент Белоруссии назвал "полной чепухой" домыслы "заблудших людей" о том, что за годы независимости "вливания" Москвы в экономику Минска составили 100 миллиардов долларов.

При этом Лукашенко отметил, что Белоруссия получает от России кредиты по ставкам, которые в три раза выше, чем предлагает Международный валютный фонд.