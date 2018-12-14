В украинском Фастове взрыв газа разрушил часть пятиэтажки

В украинском городе Фастове (Киевская область) из-за взрыва газа обрушилась часть пятиэтажного дома, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местных спасателей и полицию.

По предварительным данным, разрушены три этажа здания. Количество пострадавших пока не известно. Проводилась эвакуация жильцов.

Под завалами могут находиться люди, поэтому к месту происшествия направлена кинологическая служба.