Тема:
Задержание Марии Бутиной 1 час назад
Лавров и Песков прокомментировали сделку Бутиной со следствием
К Марии Бутиной уже несколько месяцев применяются пытки, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Россия продолжит делать все для того, чтобы Бутина поскорее вернулась домой из американской тюрьмы. Лавров подчеркнул, что Бутину пытаются сломать, чтобы заставить признаться в том, что она не делала.
То дают гулять только среди ночи, насильно прерывая ее сон, то помещают в изолятор, отмечает Лавров. Смысл сделки россиянки Марии Бутиной с американским правосудием в том, чтобы выторговать скорейшее освобождение, подчеркнул Лавров.
"Я понимаю эту женщину, она находится в тяжелейших условиях, — цитирует Лаврова "Интерфакс". — Но повторю еще раз: это ее судьба, ее решение. Мы будем делать все, чтобы права нашей гражданки были обеспечены, чтобы она как можно скорее вернулась на Родину".
13 декабря Марию Бутину в тюрьме посещали российские дипломаты. Она продолжает содержаться в условиях, которые применяются к крайне опасным рецидивистам. Представители российского диппредставительства потребовали, чтобы ее перевели в помещение общего содержания.
В Кремле по-прежнему считают все обвинения Марии Бутиной несостоятельными. В Москве на признание россиянки никак не отреагировали, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Все остальное, по мнению Пескова, это вопрос судебного разбирательства в США и вопрос защиты Бутиной. На данной стадии эти вопросы в Кремле комментировать не хотят.
"Давайте дождемся каких-то показаний. Гипотетические рассуждения вряд ли приемлемы", — подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства в ответ на вопрос, ждут ли ее на Родине какие-то санкции, елси она даст показания против каких-либо российских чиновников.
Ранее по теме
-
Соглашение ради свободы: Мария Бутина пошла на сделку со следствием4 часа назад
-
Мария Бутина признала вину18 часов назад
-
МИД РФ: с Бутиной в США обращаются как с террористкой1 сутки назад
-
Марию Бутину навестили российские дипломаты1 сутки назад
-
Мария Бутина признала себя виновной ради скорой свободы2 суток назад
-
Американский телеканал ABC утверждает, что Мария Бутина согласилась признать свою вину3 суток назад
Сейчас
Евро упал ниже 75 рублей
Картина дня
-
Мария Бутина пошла на сделку со следствием
- Французская полиция подтвердила гибель Шарифа Шеката
- Глава Свердловской железной дороги задержан за взятку
- Два человека погибли на американской станции в Антарктиде
- Дальний Восток поменял столицу
Самое читаемое
-
Известного актера нашли на улице
- Главврача российской больницы уволили за перевязку пациентов скотчем
- Тутта Ларсен в одночасье потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Певец Александр Ермак сядет на 12 лет за убийство
- За оторванную на съемках руку актриса требует 180 миллионов. Видео
Вести.Экономика
-
Статистика из Китая указала на дальнейшее замедление экономики
- Лидеры ЕС указали Лондону на дверь
- Цены на нефть в Канаде взлетели на 85%: как такое возможно?
- Исследование: число пользователей криптовалют в 2018 году выросло почти вдвое
- МИД РФ: Украина готовит военную провокацию в Донбассе
Вести.Hi-tech
-
"Яндекс" назвал главное, что интересовало россиян в 2018-м
- Обзор Nokia 5.1 Plus: плюс за "безрамочность"
- Россиянам упростят жизнь, создав "цифровые профили"
- Microsoft построит свой браузер на технологиях Chrome
- Обзор iPad Pro: колосс на iOS
Авто.Вести.Ru
-
Угроза для гольф-класса: Skoda представила новый хэтчбек Scala
- Водителей в России готовят все хуже, но аварий стало меньше
- Kia назвала российские комплектации универсала Ceed SW
- В Renault назвали цены на Logan и Sandero с вариатором
- На вторичном рынке России назревает "война иномарок"
Недвижимость
-
Известная писательница сломала руку, пробираясь в замурованную квартиру
- Риелторы советуют сносить дома, а не пытаться их продать
- У пенсионера вынесли всё, спасая его от мусора
- Суд рассказал, когда единственное жилье могут изъять за долги
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Узника концлагерей переселят из вокзальной кладовки в квартиру
Вести.Медицина
-
Как не переедать на Новый год: 5 простых и понятных рекомендаций
- Кофе не только бодрит, но и защищает от деградации мозга
- Говорят ученые: у застенчивых людей не такое похмелье, как у всех остальных
- Есть вопрос: насколько безопасен сок алоэ (и есть ли в нем смысл)
- Эмоциональное выгорание: как понять, что это случилось с вами
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Вести в 20.00
-
Путин рассказал о споре с Ельциным
- Российские биатлонисты - жертвы охоты на ведьм
- Церковный скандал набирает обороты
Вести-Москва
-
Модель Валерию Соколову разыскивают после двух ДТП в Подмосковье
- Кофе в метро: будут ли штрафы?
- "Путешествие в Рождество" продлится целый месяц
- В Москве открылась первая в России фабрика цифровой печати на ткани
- Московский зоопарк 31 декабря дарит скидку на билеты
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
Продолжительность жизни обезьян с пересаженным сердцем свиньи увеличилась втрое
- Оксфордский учёный объединил тёмную материю с тёмной энергией
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата?
- Блокировка всего одного гена поможет похудеть без диет и физических нагрузок
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения
Москва 24
-
Московские врачи спасают больных анорексией 14-летних близняшек
- Пропавший после застолья футболист "Локомотива" найден мертвым
- СК проверяет информацию о сайте с детскими секс-услугами
- Следователи выясняют причину смерти постояльца в элитной гостинице в центре Москвы
- В Южном Бутове догхантеры травят собак