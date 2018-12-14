Лавров и Песков прокомментировали сделку Бутиной со следствием

К Марии Бутиной уже несколько месяцев применяются пытки, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Россия продолжит делать все для того, чтобы Бутина поскорее вернулась домой из американской тюрьмы. Лавров подчеркнул, что Бутину пытаются сломать, чтобы заставить признаться в том, что она не делала.

То дают гулять только среди ночи, насильно прерывая ее сон, то помещают в изолятор, отмечает Лавров. Смысл сделки россиянки Марии Бутиной с американским правосудием в том, чтобы выторговать скорейшее освобождение, подчеркнул Лавров.

"Я понимаю эту женщину, она находится в тяжелейших условиях, — цитирует Лаврова "Интерфакс". — Но повторю еще раз: это ее судьба, ее решение. Мы будем делать все, чтобы права нашей гражданки были обеспечены, чтобы она как можно скорее вернулась на Родину".

13 декабря Марию Бутину в тюрьме посещали российские дипломаты. Она продолжает содержаться в условиях, которые применяются к крайне опасным рецидивистам. Представители российского диппредставительства потребовали, чтобы ее перевели в помещение общего содержания.

В Кремле по-прежнему считают все обвинения Марии Бутиной несостоятельными. В Москве на признание россиянки никак не отреагировали, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Все остальное, по мнению Пескова, это вопрос судебного разбирательства в США и вопрос защиты Бутиной. На данной стадии эти вопросы в Кремле комментировать не хотят.

"Давайте дождемся каких-то показаний. Гипотетические рассуждения вряд ли приемлемы", — подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства в ответ на вопрос, ждут ли ее на Родине какие-то санкции, елси она даст показания против каких-либо российских чиновников.