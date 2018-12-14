В Нюрнберге произошла серия ножевых нападений на женщин

Накануне вечером в немецком городе Нюрнберг за один вечер совершено три нападения на женщин, передает РИА Новости.

Первой жертвой нападения, которое было совершено примерно в 19:20 по местному времени (21:20 по Москве) стала 56-летняя женщина. Она госпитализирована с тяжелыми ранениями. Преступник скрылся с места преступления.

Второе нападение на 26-летнюю девушку произошло спустя три часа в нескольких кварталах от места, где была ранена первая жертва. Через некоторое время на соседней улице преступник нанес ножевые ранения 34-летней девушке. Пострадавшие получили опасные для жизни ножевые ранения. Преступнику снова удалось скрыться.

Полиция незамедлительно начала розыск преступника с участием кинологической службы и вертолетов. В полиции отметили, что весьма вероятно, что все три нападения были совершены одним человеком.