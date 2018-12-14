Баста и Пелагея записали саундтрек к фильму "Т-34"

Популярный музыкант Баста и фолк-дива Пелагея записали совместный трек "Под палящим огнем", ставший заглавной песней саундтрека фильма "Т-34", который выходит на экраны страны 1 января.

В приключенческом экшне "Т-34" рассказывается история танкового экипажа, отчаянных смельчаков, бросающих вызов ордам врагов. Во имя любви, во имя семьи, во имя Родины.

Именно об этом и размышлял Василий Вакуленко (Баста) при создании новой песни: "Хотелось написать что-то архаичное, большое, при этом не превращая композицию в военную песню. Она про молодость, про дерзость, про фатальность. За глобальными событиями всегда стоят простые люди, которые шагами творят историю. Хотелось открыть героизм этих людей, из чьих подвигов сложилась легендарная история".

Пелагея, по ее словам, в композиции отвечает за "женскую мирную сторону": "Ведь для настоящих мужчин всегда важна женская поддержка. В песне все очень в точку: получилась отличная композиция с очень правильным эмоциональным настроем".

Релиз песни состоялся в iTunes. В ближайшее время она появится в ротации ведущих российских радиостанций.