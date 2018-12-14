Вылетевший с дороги автомобиль снес шестерых человек на остановке в Камне-на-Оби

В Алтайском крае владелец Toyota Sprinter не справился с управлением на заснеженной дороге и врезался в группу людей на остановке, сообщили в региональном управлении МВД. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.

Авария в городе Камень-на-Оби произошла около 11:40 по местному времени 14 декабря на углу улиц Гоголя и Степной, в непосредственной близости от местной больницы.

"Мы услышали стук и посмотрели в окно. Увидели то, что уже произошло. Машина стояла возле остановки и одна девушка лежала. Это студенты были. Они только подошли к остановке. Скорая помощь прибыла, наверное, минуты через две", — рассказала очевидец.

Под колеса машины попали шесть человек — 33-летний мужчина и пятеро 17-летних студентов медколледжа. К счастью, обошлось без серьезных травм — двое пострадавших, помимо ссадин, получили сотрясение мозга, но от госпитализации отказались.

Владелец Toyota Sprinter — 63-летний житель Камня-на-Оби — был трезв. По собственному признанию, он не справился с управлением, и машина ушла в занос.